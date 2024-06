Frana, chiuso il Passo del Sempione

Le piogge degli ultimi giorni hanno avuto conseguenze sulla zona del Sempione. Nelle ultime settimane è aumentato il rischio di colate detritiche nella zona intorno alla galleria Engi. Alle 16.30 circa di sabato 29 giugno 2024, una colata detritica si è riversata su questo tratto di strada. Nessuno è rimasto ferito.

Il Passo del Sempione e la strada tra Briga e Ried sono ora chiusi fino a nuovo avviso. Anche il Canton Vallese ha deciso di chiudere la strada del Sempione dalle 19.00 di questa sera alle 4.00 di domani a causa delle persistenti precipitazioni.

Al momento materiale continua a riversarsi sul tratto di strada interessato. Non è ancora possibile valutare l'entità dei danni all'infrastruttura. Una valutazione dettagliata della situazione sarà effettuata non prima di domani mattina, solo se il rischio naturale lo consentirà. Per motivi di sicurezza, si sconsiglia vivamente di recarsi sul luogo dell'evento.