“La Montagna negli occhi”: Macugnaga accoglie il progetto fotografico di Giulia Bellezza

Macugnaga si prepara a ospitare un appuntamento speciale dedicato alla fotografia e alla comunità locale: mercoledì 20 agosto alle ore 18:00, presso la Kongresshaus, sarà presentato il progetto “La Montagna negli Occhi. Sguardi di una comunità alpina” di Giulia Bellezza. L’iniziativa, organizzata da Techne Art Service, unisce la presentazione del lavoro con una campagna di crowdfunding finalizzata a portare le immagini degli abitanti e dei paesaggi del borgo direttamente nelle frazioni e nei luoghi identitari di Macugnaga.

Il progetto fotografico, iniziato nel 2017, raccoglie ritratti degli abitanti del piccolo paese ai piedi del Monte Rosa, accostando i volti alle suggestioni naturali della valle per costruire una narrazione visiva fatta di memoria, appartenenza e legame con il territorio. Durante l’evento, dopo la proiezione di un breve video curato dal regista Nicola Buffoni, interverranno la fotografa, Matteo Scavetta, presidente di Techne Art Service, e Annamaria Zurbriggen, presidente dell’Alte Lindebaum Gemeinde – Comunità del Vecchio Tiglio.

“La Montagna negli Occhi” non è solo una raccolta di fotografie: è un gesto di restituzione alla comunità che Bellezza conosce da sempre, con un legame personale e profondo con Macugnaga. Come racconta l’artista, “Vengo a Macugnaga con la mia famiglia da quando sono nata… queste montagne per me rappresentano casa”. La mostra finale è prevista per l’estate del 2026, ma l’incontro di agosto offrirà un assaggio dei ritratti e delle storie che la fotografa ha catturato in anni di lavoro, trasformando ogni scatto in un dialogo intimo tra fotografa e soggetto.

Il crowdfunding a sostegno del progetto è già attivo sul portale Produzioni dal Basso al link https://sostieni.link/38714 e proseguirà fino a giugno 2026, sostenendo un’iniziativa che coniuga arte, comunità e attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030.