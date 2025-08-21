San Bartolomeo si apre con il Villa Summer Party

Si apre ufficialmente questa sera, giovedì 21 agosto, la patronale di San Bartolomeo a Villadossola. E l’inaugurazione non poteva che essere affidata al Villa Summer Party, la festa che per il quarto anno consecutivo anima piazza della Repubblica nella prima serata. Ospite speciale, quest’anno, dj Prezioso, direttamente da radio Deejay e M2O. In consolle anche dj Lupo Alberto. La festa ha inizio a partire dalle 20.00 con la cena a base di fritto misto (per info e prenotazioni contattare il numero 335 7309416). L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia grazie alla nuova struttura coperta.

Si prosegue poi domani, venerdì 22 agosto, con uno degli appuntamenti più attesi: la “Quatar Pass par Vila”, la tradizionale corsa/camminata non competitiva amatoriale di 5 chilometri, su un percorso che si snoda tra le frazioni alte di Villadossola. Alle 18.00 l’apertura delle iscrizioni, mentre alle 19.30 il via della gara (iscrizione 3 euro, gratis fino a 14 anni).

La serata prevede poi dalle 19.00 la cena con menu di mare. Alle 20.30 la presentazione della squadra del Virtus Villadossola e alle 21.00 l’esibizione della scuola di danza Dance Evolution. Infine, dalle 22.00 serata in musica con revival anni ’80, ’90 e Duemila.