 / Eventi

Eventi | 20 agosto 2025, 14:00

Motoraduno in ricordo di Sara

A Villadossola domenica 24 agosto "Non solo moto" quest'anno con il memorial dedicato alla giovane scomparsa

Motoraduno in ricordo di Sara

Torna a Villadossola il motoraduno estivo, appuntamento dedicato non solo alle moto ma anche alle auto d'epoca, che questa sarà dedicato a si prepara ad accogliere il primo Memorial Sara, dedicato alla giovane villadossolese  mancata lo scorso anno. L’appuntamento è per domenica 24 agosto: alle 9.15 in piazza Mercato apriranno le iscrizioni al motoraduno, accompagnate da una colazione offerta dalla Pro Loco. Alle 10.15 i partecipanti partiranno per il giro turistico con tappa al Castello Visconteo di Vogogna: al termine della visita alle sale storiche, l’associazione Acoi offrirà un aperitivo.

Il rientro in piazza è previsto intorno alle 12.30 per il pranzo e le premiazioni, con la consegna delle targhe “Memorial Sara”. Nel corso della manifestazione avrà luogo anche la benedizione dei mezzi. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende la t-shirt omaggio.

Miria Sanzone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore