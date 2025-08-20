Motoraduno in ricordo di Sara

Torna a Villadossola il motoraduno estivo, appuntamento dedicato non solo alle moto ma anche alle auto d'epoca, che questa sarà dedicato a si prepara ad accogliere il primo Memorial Sara, dedicato alla giovane villadossolese mancata lo scorso anno. L’appuntamento è per domenica 24 agosto: alle 9.15 in piazza Mercato apriranno le iscrizioni al motoraduno, accompagnate da una colazione offerta dalla Pro Loco. Alle 10.15 i partecipanti partiranno per il giro turistico con tappa al Castello Visconteo di Vogogna: al termine della visita alle sale storiche, l’associazione Acoi offrirà un aperitivo.

Il rientro in piazza è previsto intorno alle 12.30 per il pranzo e le premiazioni, con la consegna delle targhe “Memorial Sara”. Nel corso della manifestazione avrà luogo anche la benedizione dei mezzi. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende la t-shirt omaggio.