"Sentieri e Pensieri", si parla di scienza con Piero Bianucci

Nuovo appuntamento, nella giornata di mercoledì 20 agosto, per “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario in scena a Santa Maria Maggiore con la direzione artistica di Bruno Gambarotta. La giornata di oggi prevede un solo evento: il primo, inizialmente programmato per le 17.30 con Sveva Casati Modignani, è infatti stato annullato a causa di un'indisposizione dell'autrice.

Comfermato, invece, alle 21.00 l'incontro con Piero Bianucci, uno dei più noti scrittori scientifici italiani, che presenta il libro “Vita sghemba. Ottant’anni con scrittori, scienziati e telescopi” in dialogo con il direttore artistico del festival Bruno Gambarotta. Bianucci, fondatore del supplemento “Tuttoscienze” de La Stampa, ha pubblicato oltre trenta libri. Nel suo ultimo volume, l’autore ripercorre i numerosi e incredibili incontri che hanno plasmato la sua vita. Alcuni sono diventati amicizie: Primo Levi, Fernanda Pivano, Tullio Regge, Piero Angela, Margherita Hack, Ernesto Ferrero, Francesco De Bartolomeis, Didimo. Altri hanno generato rapporti intellettuali più o meno profondi: Rita Levi-Montalcini, Emilio Segré, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, Harold Kroto (tutti premi Nobel), Edoardo Amaldi, Bruno Pontecorvo, Giancarlo Wick e molti altri.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si tengono nel parco di Villa Antonia. È fortemente consigliata la prenotazione. In caso di maltempo gli eventi si terranno al teatro comunale.