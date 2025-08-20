“Estate nel Borgo” continua con una serata dedicata ai più giovani

La prossima tappa di Disco Bomber, il party coinvolgente, si accende a Domodossola, in Piazza Mercato, giovedì 21 agosto. La serata, organizzata da Associazione Karma, prenderà il via alle 21.00.

"Siamo felici di tornare a fare un evento in Piazza Mercato a Domodossola e di portare un appuntamento dedicato ai giovani all’interno della rassegna 'Estate nel Borgo'. - commentano i ragazzi dell'associazione - Siamo orgogliosi di questa collaborazione con il Comune di Domodossola e con la Pro Loco. Inoltre ringraziamo anche gli esercenti della piazza per il loro prezioso sostegno. Speriamo davvero di accontentare tutti e di regalare una bella serata."



La serata, inoltre, coincide con il "fuori tutto" con i negozi aperti dalle 19.30 a mezzanotte. E' prevista la chiusura al traffico dalle 19 alle 24 nelle vie principali del centro, tra cui corso Paolo Ferraris, corso Fratelli Di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi, piazza della Chiesa, via Mellerio, via Osci, via Beltrami, via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, via Bagnolini, via Galletti fino all’intersezione con via Cavallotti.