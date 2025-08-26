“Segnali di Comunità”: la Fondazione Vco lancia uno strumento per conoscere e valorizzare il territorio

La Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola promuove il progetto “Segnali di Comunità”, un’iniziativa pensata per indagare, raccogliere e organizzare dati sull’area del Vco, con l’obiettivo di fornire alla comunità uno strumento utile per individuare nuove risposte e soluzioni a bisogni e problematiche locali.

Il percorso di rilevazione riguarda diversi ambiti: socio-sanitario, assistenza sociale, culturale, ambientale, oltre a temi come il lavoro, le nuove povertà, il disagio e l’inclusione. L’analisi dei dati e dei valori presenti sul territorio punta a stimolare l’attenzione di cittadini e istituzioni, favorendo la nascita di progettualità e iniziative mirate.

Il lavoro di metodologia, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati è curato da Roberta Costi e Claudia Ratti, che garantiranno l’accuratezza delle informazioni raccolte e la loro utilità per la comunità del Vco.