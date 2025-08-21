Formazza, gli scultori del legno animano la "Via dell’Abate"

Da domani, venerdì 22 agosto, a domenica 24 a Formazza, Premia e Baceno sarà possibile ammirare al lavoro gli scultori del legno lungo la «Via dell’Abate», il percorso che porta in Svizzera dedicato a Nicolao de Rodis-Baceno, originario della Valle Antigorio e abate del monastero di Disentis.

Gli artisti realizzeranno le loro opere in estemporanea alla Dorf plaz di Ponte di Formazza, nella piazza del municipio di Premia e di fronte alla chiesa di San Gaudenzio a Baceno, offrendo al pubblico la possibilità di osservare da vicino la nascita di sculture uniche.