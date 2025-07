Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana all'insegna della variabilità e del maltempo. "Un rinforzo nei bassi strati di correnti umide orientali porterà all'innesco di rovesci e temporali nelle prime ore della giornata di oggi su zone di pianura e collina centro-settentrionali, che determineranno anche un calo delle temperature. Giornata di sabato quindi all'insegna della variabilità, con nuovi rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane. Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'alta pressione lascerà spazio alle nostre latitudini al transito di una perturbazione nordatlantica, con instabilità più diffusa, in particolare sui settori centro-orientali. Al passaggio della perturbazione si attiveranno nel corso della serata venti di foehn nelle valli occidentali che favoriranno un progressivo miglioramento a partire da ovest".

SABATO 5 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso al mattino su zone di pianura e collina e sull'alto Piemonte, nuvolosità meno consistente altrove; parziali schiarite nelle ore centrali su pianure e colline e nuovo sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dalle vallate alpine. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi nelle prime ore della giornata su zone di pianura e collina centro-settentrionali, in attenuazione ed esaurimento nel corso della mattinata. Dal pomeriggio nuovi rovesci e temporali a partire dai settori alpini in successiva estensione al resto della regione. Zero termico: in lieve calo sui 4200-4300 m. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli o localmente moderati altrove, variabili sull'Appennino, orientali su zone di pianura e collina, con rinforzi al mattino. Altri fenomeni: locali grandinate in corrispondenza dei temporali.

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità meno consistente al mattino a ridosso delle vallate alpine. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi, nelle prime ore della giornata sul settore orientale, via via più diffusi nel corso del pomeriggio, con fenomeni più intensi attesi tra Astigiano, Alessandrino, Novarese e Vercellese. Fenomeni in esaurimento nel corso della serata a partire da ovest. Zero termico: in calo fino ai 3600-3700 m a nord e 3800-3900 m sud. Venti: moderati o localmente forti in montagna, dai quadranti occidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino, in rotazione da nordovest in tarda serata; deboli o localmente moderati variabili altrove. Condizioni di foehn in tarda serata nelle valli del Cuneese e del Torinese. Altri fenomeni: grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei temporali.