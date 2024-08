Le scuole Bagnolini già aperte la prima settimana di settembre

Le Bagnolini di Villadossola apriranno le porte della scuola con una settimana di anticipo e accoglieranno un centinaio di bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria che tutti i giorni, dal 2 al 6 settembre dalle 9 alle 15, saranno impegnati in laboratori, attività didattiche e uscite sul territorio.

"Quest’anno la realizzazione, gratuita per le famiglie, è possibile grazie a un duplice finanziamento - spiega la dirigente scolastica Stefania Rubatto - Quattro moduli dal titolo “Estate in Apprendimento “Potenziamento e Recupero delle Competenze” sono finanziati grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 e prevedranno giornate di arte, sport e conoscenza del territorio e dell’ambiente. Altri tre invece sono destinati ad implementare la conoscenza della lingua inglese e rientrano nelle Azioni di potenziamento delle competenze multilinguistiche".

A partire da lunedì 2 settembre dunque bambini e ragazzini delle Bagnolini saranno accolti a scuola, nel plesso di Villadossola, e saranno impegnati in attività interessanti, uscite didattiche, sfide e laboratori. "La realizzazione è possibile anche grazie alla disponibilità dei comuni di Villadossola, Macugnaga, Pieve Vergonte, Piedimulera e Pallanzeno che collaborano mettendo a disposizione gli scuolabus per gli spostamenti - conclude la dirigente Rubatto - e alla disponibilità dei docenti che cureranno i laboratori, oltre che del personale Ata".

Qualche posto è ancora disponibile e le famiglie interessate possono contattare la Segreteria della scuola per iscrivere, gratuitamente, il proprio figlio o la propria figlia già frequentante le scuole Bagnolini (email segreteria@icbagnolini.cloud). L'appuntamento poi per tutti gli studenti sarà per mercoledì 11 settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico.