Risate e applausi a Santa Maria Maggiore: grande successo per la Corrida

Risate, applausi e divertimento. Successo per la Corrida organizzato lo scorso 12 agosto dalla Pro loco. L’iniziativa ha visto al pomeriggio la prima "Corrida Junior" con 10 partecipanti divisi in tre squadre, nessun eliminato ed una squadra vincitrice. Alla sera invece spazio alla quarta edizione ""Corrida senior" con 14 esibizioni e 16 protagonisti.

“A loro – spiega Michela Prelli, presidente della Pro loco - va un grande ringraziamento per aver donato a tutti i presenti le loro "performance" accettando, con simpatia, il verdetto”. Ecco cosa ha scritto uno di loro in un messaggio, il giorno dopo. “Direi che il pubblico ieri sera, dato l'altissimo numero di presenze, ha dichiarato che la Corrida di Santa Maria Maggiore è uno spettacolo di intrattenimento che piace e che regala una serata di pura spensieratezza. E’ un evento da tenere assolutamente in calendario anche negli anni futuri. Ringrazio le organizzatrici per la loro cordialità.... Alla prossima Corrida 5 del 2026".

“Un riconoscimento – va avanti Prelli – va al brillante presentatore Francesco Gaiardelli: anche lui ha preso a cuore la nostra Corrida e la sua presenza è assicurata”. I premi sono stati offerti dalla "Bottega del centro" da “Il Rusca gli antichi sapori" e dalla “Piana Vigezzo”.

“Sul podio sono saliti: Bruno, la sorpresa di quest’anno, Gianluigi, un nuovo incontro e Greta, una conferma. Un arrivederci alla prossima edizione” conclude Michela Prelli a nome di tutta la Pro loco.