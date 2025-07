L’innovazione a idrogeno approda sul Lago d’Orta

Giovedì 10 luglio 2025 il Lago d’Orta diventa il cuore pulsante dell’innovazione sostenibile. Presso l’Hotel San Rocco New Classic Hydrogen Hotel di Orta San Giulio (NO), si terrà la prima giornata italiana interamente dedicata all’idrogeno su un lago, un appuntamento simbolico e concreto per riflettere sul ruolo strategico dell’idrogeno nella transizione ecologica e nello sviluppo territoriale integrato.

Dalle 15:00 alle 21:00, esperti, rappresentanti istituzionali, aziende e ricercatori si incontreranno per un pomeriggio di confronto e visione, all’interno dell’Orta Lake Green District, un ecosistema già orientato all’innovazione sostenibile.

L’evento rappresenta una vera e propria anteprima nazionale, dove il Lago d’Orta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la transizione energetica. A rendere il momento ancora più significativo, una serie di primati:

L’Hotel San Rocco, sede dell’evento, è stato il primo hotel al mondo (già nel 2009) ad essere alimentato da una caldaia a idrogeno grazie al combustore catalitico Giacomini, certificato ICIM 001 come primo edificio sostenibile.

La Dhamma Blue, prima imbarcazione a idrogeno delle sue caratteristiche, solcherà le acque del lago, offrendo un’esperienza simbolica del futuro della mobilità.

Giacomini S.p.A. presenterà la quinta generazione del proprio generatore catalitico di calore a idrogeno.

Il rifornimento della barca sarà a cura di NatPower H, utilizzando idrogeno verde fornito da Linde, a testimonianza di una filiera virtuosa.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di figure chiave come Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefania Crotta (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Matteo Marnati (Assessore Ambiente Regione Piemonte), Gianni De Bernardi (Ecomuseo Cusius), con un videomessaggio del Ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Due panel tematici seguiranno:

“Territori a idrogeno: ambienti, comunità, mobilità” (15:20 – 16:00): su come l’idrogeno possa abilitare ecosistemi sostenibili, con ospiti di rilievo come Massimiliano Caligara, Andrea Minerdo (NatPower H), Philippe Esposito (Dhamma Blue), Rodi Basso (E1 Series) e Valter Alessandria (H2IT, Alstom).

“Tecnologie e ricerca: l’innovazione che guida il cambiamento” (16:00 – 16:45): un focus sulla sinergia tra industria e ricerca con interventi di Gianluca Valenti (Politecnico di Milano), Andrea A. Giacomini (Giacomini S.p.A.), Andrea Porrini (Linde Gas Italia) e nuovamente Stefania Crotta.

Dalle 17:00 alle 18:30, gli ospiti potranno vivere un’esperienza unica con l’Hydrogen Boat Experience a bordo della Dhamma Blue, oppure visitare il locale tecnico dell’Hotel San Rocco per scoprire da vicino la caldaia a idrogeno, installata nel 2009 come pionieristico esempio di edilizia sostenibile.

A chiudere l’evento, un aperitivo con networking sulla terrazza (19:00 – 21:00), tra le suggestive viste sul lago e un dialogo informale tra innovatori, istituzioni e imprenditori.

Una giornata che segna l’inizio di una nuova era per i territori italiani, dove l’idrogeno si propone come chiave di volta per una transizione non solo energetica, ma culturale, sociale e ambientale.