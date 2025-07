Competenze certificate: un bando da 6 milioni di euro per gli operatori della formazione e del lavoro

È stato presentato oggi il nuovo bando, aperto dal 16 luglio al 16 settembre, rivolto agli Enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Un’opportunità importante, con 6 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per garantire ai cittadini piemontesi un servizio di eccellenza: un percorso grazie al quale le competenze acquisite non solo in ambito scolastico o formativo, ma anche nel lavoro quotidiano, nel tempo libero o in esperienze di volontariato, possono essere riconosciute e certificate attraverso un attestato pubblico.

Con questo nuovo avviso, la Regione consolida un percorso su cui ha progressivamente investito in questi anni: garantire la certificazione delle competenze comunque acquisite, in ogni contesto di apprendimento, formale o informale. Se la certificazione al termine di un corso è ormai consolidata in tutti i sistemi di istruzione, assicurare invece la certificazione di ciò che si impara fuori dalle aule — con il proprio lavoro, nella vita personale e sociale — è un terreno in cui pochi Paesi vantano servizi così solidi.



In Italia solo il Piemonte può contare su un sistema di individuazione e validazione delle competenze (IVC) così strutturato, continuativo e finanziato, riconosciuto a livello europeo e internazionale: nel 2022 ha ottenuto il Primo Premio nella categoria Policy alla Biennale di Berlino, competendo con oltre 60 Paesi, ed è stato selezionato anche nel 2024 come best practice alla Biennale di Kilkenny, in Irlanda.

“La certificazione delle competenze è uno strumento strategico: significa riconoscere e dare valore a ciò che una persona sa fare, indipendentemente da dove e come lo ha imparato. È un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi invisibile o impreparato di fronte alle sfide del mondo del lavoro. Come Regione continuiamo a investire in percorsi concreti, perché crediamo nella dignità di ogni lavoratore, nella libertà di costruirsi un futuro e nella valorizzazione del merito. Come sempre operiamo per garantire adeguate competenze sia ai lavoratori sia alle imprese: dove c’è capacità competitiva, c’è capacità di produzione e quindi capacità di crescita” ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione professionale della Regione Piemonte.

Il servizio IVC, avviato in via sperimentale nel 2021, ha già coinvolto oltre 1.000 persone, con risultati significativi:

il 55% delle persone certificate erano occupate e hanno spesso migliorato la propria condizione professionale;

le donne rappresentano il 60% dell’utenza, con un forte riscontro soprattutto per chi ha maturato competenze in contesti di cura o lavoro non regolare;

le persone di origine straniera costituiscono il 25% dei beneficiari, trovando nel servizio uno strumento prezioso per far valere esperienze di studio e lavoro acquisite anche all’estero.

Si tratta di un ritorno di gradimento molto alto, che ha confermato l’importanza di continuare a investire in un sistema di certificazione di valore, credibile e riconosciuto anche dalle imprese, perché frutto di servizi rigorosi e affidabili.



L’obiettivo della Regione è chiaro: dare a ogni persona la possibilità di far emergere tutto ciò che sa fare, non solo ciò che ha imparato a scuola, per aiutarla nella ricerca di lavoro o nella prosecuzione degli studi, tenendo conto di ogni esperienza di vita. In un mercato del lavoro sempre più globale e digitale, ma ancora in cerca di professioni tradizionali, la certificazione delle competenze si affianca ai titoli di studio come strumento strategico per migliorare l’occupabilità e promuovere la dignità di ogni percorso di vita.

Maggiori informazioni: https://bandi.regione.piemonte.it/