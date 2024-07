Trontano, tanti eventi con la Pro Loco

È un mese di luglio ricco di eventi a Trontano e nelle sue frazioni, grazie al lavoro della Pro Loco e di tutti i volontari e le associazioni che collaborano all'organizzazione delle singole iniziative. Appuntamento per i bambini da martedì 2 luglio a venerdì 2 agosto con" E...state a Trontano": giochi liberi e laboratori all'aperto per bambini esploratori della natura. Per info: Margherita 349 2883239.

Da sabato 13 sarà possibile visitare la mostra d'arte contemporanea Ascesi a cura di Jonathan Salina, a Villa Pollini De Mocri. Domenica 21 è in programma la festa di San Giacomo con, alle ore 9:30, la Messa all'oratorio di San Giacomo e a seguire l'incanto delle offerte. Da venerdi 19 a domenica 21 torna "Cosa in festa", tre giorni di festa presso il campo sportivo di Cosasca. Domenica 21 si svolgerà il 5° Memorial Davide e Valentina, torneo di calcio a 7 presso il campo sportivo di Cosasca. Per info e prenotazioni: Gianluca 347 2442473.

Domenica 28 mulini, torchio e lavatoio vicino la Ferrovia Vigezzina saranno aperti e visitabili tutto il giorno mentre l'antico torchio in via Tignolino e il lavatoio di Castagnola, quest'ultimo da poco restaurato, saranno visitabili tutti i giorni del mese. Per tutto il mese di luglio anche la latteria di Trontano e Melezzo sarà aperta e visitabile su richiesta. Per info: Francesca 347 962 9810 (Trontano) - Christian 333 903 5459 (Melezzo).