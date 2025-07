Masera punta sulla sicurezza: in arrivo un nuovo impianto di videosorveglianza

Il comune di Masera si doterà di un sistema di videosorveglianza. La decisione arriva dall’amministrazione comunale, che ha partecipato ad una richiesta di finanziamento promossa dal Ministero dell’interno e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune ha sottoscritto il patto con il Prefetto del Vco che individua come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale.

La giunta ha dunque approvato all’unanimità il progetto di fattibilità per il nuovo impianto, che avrà un costo totale di 42mila euro, finanziato per il 50% dal ministero e per il restante 50% dal comune stesso, che aveva già previsto la cifra nel proprio bilancio.