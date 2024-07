Yoga, pilates e laboratori per bambini con l'associazione Alce Viola

L’associazione Alce Viola di Pieve Vergonte propone, anche per i mesi estivi, una serie di eventi e iniziative, in programma nell’azienda agricola Salvavegia di Bannio Anzino.

Sabato 13 luglio alle 15.00 letture ad alta voce e un laboratorio creativo per i bambini, mentre alle 17.00 una lezione di yoga per adulti. Il 20 luglio alle 17.00 yoga e un laboratorio creativo per i bambini. il 27 luglio alle 15.00 yoga e letture ad alta voce per i più piccoli, mentre alle 17.00 pilates per adulti. Sabato 10 agosto alle 16.00 una nuova lezione di pilates.

Il costo è di 10 euro per ogni attività. Per informazioni e prenotazioni (entro il giorno precedente) è possibile contattare il numero 334 3405134. Per le lezioni di yoga è consigliato utilizzare il proprio tappetino.