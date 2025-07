Carrozzine gratuite per i pazienti oncologici del VCO grazie al “Cantante della Solidarietà”

Una nuova importante iniziativa a favore dei pazienti oncologici del VCO prende vita grazie a Salvatore Ranieri, in arte il “Cantante della Solidarietà”, che da anni è impegnato al fianco dei malati e delle loro famiglie con progetti concreti e gesti di grande umanità.

Tra questi, la possibilità di ricevere carrozzine in comodato d’uso gratuito, un servizio attivo da tempo e reso possibile grazie alla collaborazione con gli Amici dell’Oncologia e la Lilt VCO – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’iniziativa è stata promossa anche attraverso spot televisivi trasmessi sulle reti Mediaset, che hanno contribuito a far conoscere e sostenere il progetto.

Nei mesi scorsi, Ranieri ha donato nuove carrozzine al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Domodossola, confermando il suo impegno costante sul territorio, anche nelle vallate più periferiche della provincia.

Per richiedere gli ausili è sufficiente contattare:

Lilt VCO – 335 540 0383

Amici dell’Oncologia – 375 515 5850

Salvatore Ranieri non è nuovo a questo tipo di iniziative: nel corso degli anni ha collaborato con centri di eccellenza in tutta Italia, tra cui il Centro Tumori di Milano, il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma, il Niguarda di Milano, la Città della Speranza di Padova e Casa Ugi di Torino per il Regina Margherita. Un impegno costante a favore della ricerca e del sostegno ai pazienti, in particolare nel campo dell’oncologia pediatrica.