Un fine settimana di teatro a Varzo

Sono numerosi gli eventi in programma nel comune di Varzo per l’estate 2024, con feste campestri, passeggiate enogastronomiche, escursioni e molto altro.

Per quanto riguarda questo fine settimana, sono previsti due appuntamenti culturali. Venerdì 12 luglio alle 21.00 sulla scalinata della chiesa va in scena “Dudu nella preistoria di Shynia e Murayama”, proposto dalla Compagnia Teatro blu (in caso di maltempo, ci si sposterà al teatro Alveare). Sabato 13 luglio alle 21.00, il teatro Alveare ospita lo spettacolo “L’inquietante caso del dottor Dzeco e il signor Bral”, portato in scena dalla Compagniadellozio nell’ambito della rassegna “Diffusioni teatrali”.

Domenica 14 luglio, alle 11.15, nella frazione Pasquè la messa dedicata alla Madonna di Loreto.