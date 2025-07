Presentata la 78esima edizione del Locarno Film Festival

E' stato presentato ufficialmente il programma del Locarno Film Festival, giunto alla 78° edizione: dal 6 al 16 agosto la cittadina ticinese si trasformerà ancora una volta nella capitale del cinema d’autore. Il Locarno Film Festival è uno degli appuntamenti più prestigiosi della scena internazionale: sotto la guida del direttore artistico Giona A. Nazzaro, la rassegna conferma la propria vocazione per il cinema innovativo e fuori dagli schemi, con 17 film in anteprima mondiale nel Concorso Internazionale. A presiedere la giuria sarà il regista cambogiano Rithy Panh.

A rappresentare l’Italia in concorso sarà Le bambine, opera prima di Valentina e Nicole Bertani, una storia intensa che esplora l’infanzia tra fragilità e scoperta, ambientata nel 1997.

In programma anche due coproduzioni italiane: Bog neće pomoći di Hana Jušić e Sorella di clausura di Ivana Mladenović.

Il festival si aprirà con Le Pays d’Arto di Tamara Stepanyan e si chiuderà con il musical Kiss of the Spider Woman di Bill Condon, con Jennifer Lopez e Diego Luna.

Grande attesa per le star: l’8 agosto Emma Thompson (Leopard Club Award) presenta The Dead of Winter; il 9 sarà la volta di Jackie Chan (Pardo alla Carriera) con Police Story, mentre il 14 Lucy Liu (Career Achievement Award) porterà Rosemead.

Nel Concorso Internazionale spiccano opere audaci come Dracula di Radu Jude, girato con un iPhone 15, Mare’s Nest di Ben Rivers, e Mektoub, My Love: Canto due di Abdellatif Kechiche. Attesi anche i nuovi lavori del giapponese Sho Miyake, del libanese Abbas Fahdel, del palestinese Kamal Aljafari e dello svizzero Fabrice Aragno.

In Piazza Grande, il 10 agosto, spazio al western Testa o croce di Rigo de Righi e Zoppis, con Alessandro Borghi e John C. Reilly, mentre il 13 sarà proiettato La petite dernière di Hafsia Herzi.

Sempre il 10 agosto, omaggio al capolavoro di Stanley Kubrick, Shining.

Tra le novità, anche una serie tv: The Deal di Jean-Stéphane Bron, in anteprima l’11 agosto.

Nella sezione “Cineasti del presente” sarà presentato Gioia mia di Margherita Spampinato.

Spazio anche al cinema italiano fuori concorso con Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, Bobò di Pippo Delbono, SHE di Parsifal Reparato e Nella colonia penale di Crivaro, Perra, Goia e Diana. Per i più giovani, Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani sarà proiettato nella sezione Locarno Kids.