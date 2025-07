Fine settimana di musica e sound con Karmageddon

I tramonti spettacolari di mezza estate, con le giornate più lunghe dell’anno e le temperature finalmente meno torride, rendono ancora più emozionante una fuga in montagna per apprezzare tutto il bello che la natura può offrire.

Relax, pace e silenzio in un luogo ideale per rinfrancare corpo e mente, Domobianca365, è la stazione turistica di Domodossola, a 90 minuti da Milano, Novara, Varese, Genova e dal Canton Ticino e Vallese dove tutto questo è possibile, facile, comodo.

Il prossimo fine settimana si presenta come uno dei più interessanti di tutta l’estate. Torna infatti a Domobianca365 Karmageddon volume 4, organizzato in collaborazione con l’associazione ossolana Karma, concerto free-entry di musica techno e house.

L’appuntamento è per sabato 12 luglio per uno degli eventi musicali più attesi, con tantissimi artisti italiani e internazionali che saliranno sul palco allestito all’Alpe Lusentino.

Una lineup esplosiva per ore di musica non stop che si esibirà in tre diversi stage. Si comincia alle 14 al Big Foot Stage, dietro il parcheggio, con le performance di Thomas Candadore, Garro&Mella e Agape.

Dalle 16.30 si apre il 2C Stage, a fianco del LuseBar, con Siwo e, a seguire, Ale Maro, Sara Guzzo e la dj sudafricana Yamz. Attualmente in tour in tutta Europa l’artista, originaria Città del Capo, ha radici camerunesi e sudafricane, ed è una delle massime espressioni della musica afro-elettronica con uno stile che sa trasmettere memoria, resistenza e connessione attraverso la cultura musicale africana e l’impegno civile.

La musica sul palco del Godzilla Stage si accende dalle 19.30 con le sonorità di Gaucho, Level Up, Sgamo e dalle 21.40 di Riria, altra ospite internazionale di Karmageddon 2025. Nata a Tokyo, ora stabilmente residente a Londra, l’artista giapponese propone uno stile di matrice britannica, con sound Amapiano, Jersey Club e Dub. Con brani di epoche e scene diverse, i suoi set regalano energia e vibrazioni. Il suo set al Boiler Room Tokyo 2024 l'ha resa famosa a livello globale come DJ all'avanguardia.

Saranno il duo musicale house milanese Merk&Kremont a chiudere questa sessione. Federico Mercuri e Giordano Cremona sono già stati inseriti al 94º posto nella classifica annuale 2014 Top 100 DJ di DJ Magazine.

Karmageddon 2025 si protrarrà fino a notte inoltrata con le note e il sound degli artisti di Back to the Roots. L’atmosfera carica di energia, colori e suoni si completa con l’offerta food and beverage, l’area per il free camping, varie attività culturali e l’area chill.

L’accesso a Karmageddon 2025 ha un costo di 25 euro e il ticket può essere acquistato in loco il giorno dell’evento.

Domenica 13 luglio la festa proseguirà con il Raduno Vespe in Ossola. Giunta alla sua 11° edizione la manifestazione è rivolta e dedicata a tutti i possessori della mitica Vespa Piaggio, antesignana degli attuali scooter e per molti prima moto della vita. Organizzata dall’associazione Amici della Vespa di Premosello, la giornata prevede la partenza del tour, dopo la colazione, alle 10.30 da Piedimulera e l’arrivo alle 11.30 a Domobianca365. Qui si terrà l’aperitivo in quota al Rifugio Baita Motti e quindi, dalle 13, la grigliata con musica al LuseBar. La quota di partecipazione è di 20€ con colazione + aperitivo + gadget ricordo o di 35 euro se si desidera aggiungere anche il pranzo. Un’occasione anche per i non “vespisti” per vedere e fotografare queste splendide motociclette che rappresentano un pezzo della storia italiana della mobilità e del costume.

Come ogni fine settimana Domobianca365 attende turisti e appassionati della montagna con i sentieri di trekking, le lunghe passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). La risalita può essere svolta con le due seggiovie (Motti e Prel) che danno accesso al Bike Park per le discese in downhill con i suoi tracciati di diverse difficoltà.

Da questa settimana il Rifugio Baita Motti a 1250 metri di altezza è aperto tutti i giorni con le sue 9 camere per soggiorni di più giorni, la terrazza e la possibilità di assaggiare i prodotti ossolani e i piatti della tradizionale cucina di montagna.

Per i più piccoli divertimento assicurato al Kinder Park e al “Parco Avventura” divertente, sfidante e ricco di emozioni. Quattro percorsi, tra i quali uno completamente accessibile alle persone con disabilità, per cimentarsi in passaggi fra gli alberi, lunghe carrucole, zip line e ponti sospesi. Tutto in piena sicurezza grazie alla linea vita continua accessibile davvero a tutti.

La ristorazione è da sempre fiore all’occhiello di Domobianca365. Il LuseBar, propone ricche colazioni e golosi aperitivi. Il Rifugio Baita Motti, con la formula self service offre piatti rivisitati della cucina di montagna da gustare sulla splendida terrazza con vista sulle Alpi. Lo Skibar, all’arrivo della seggiovia Prel, aperto nel weekend e nei giorni festivi propone taglieri e preparazioni a base polenta servita con diversi condimenti. Tutto con una vista spettacolare sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti e della pianura sottostante.

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.

www.Domobianca365.it, Social Facebook e Instagram, #Domobianca365