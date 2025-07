Torna “Baveno e Feriolo d’incanto”, un’estate tra luci, colori ed emozioni

Dopo il grande successo della scorsa estate, “Baveno e Feriolo d’Incanto – Luci, Colori, Emozioni” torna con una seconda edizione ancora più spettacolare. Da domani, sabato 12 luglio al 31 agosto, le notti di Baveno e Feriolo si accenderanno di magia, trasformando il paesaggio lacustre in un grande palcoscenico di suggestioni visive e sonore, tra fontane luminose, giochi d’acqua e spettacoli laser.

A Baveno, il cuore pulsante dell’evento sarà il lungolago, dove ogni sera andranno in scena tre spettacoli di fontane danzanti. Quest’anno, le installazioni acquatiche saranno ancora più imponenti: si estenderanno per quaranta metri sul lago, superando di dieci metri la lunghezza dello scorso anno, e regaleranno a residenti e turisti un’esperienza immersiva fatta di luci, colori e musica, riflessa sulle acque del Maggiore.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà l’ingresso di Feriolo con uno spettacolo inedito e sorprendente: un show laser proiettato direttamente sulla montagna. A partire dal 13 luglio, fasci di luce ed effetti speciali trasformeranno il profilo montano in una tela luminosa, con immagini, figure e animazioni che danzeranno al ritmo di melodie suggestive. Un evento in grado di fondere natura e tecnologia, pensato per stupire e coinvolgere tutte le età.

Il momento più atteso sarà quello della Notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, quando fontane e laser si uniranno per una performance unica. Sotto il cielo delle stelle cadenti, il lago si trasformerà in uno specchio incantato dove luci e suoni si fonderanno in un’armonia perfetta, regalando un’atmosfera poetica e indimenticabile.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Baveno con il sostegno di numerosi partner del territorio, tra cui Zacchera Hotels, Bosco Palace con Riva Beach Club, Impresa Bellani, Segnaletica Novarese e altri ancora. L’obiettivo è duplice: valorizzare le bellezze naturali e architettoniche del territorio e consolidare la posizione di Baveno e Feriolo tra le destinazioni turistiche di punta del Lago Maggiore.

“Baveno e Feriolo d’Incanto” è più di un evento: è un invito a rallentare, alzare lo sguardo e lasciarsi meravigliare. Un’estate tra emozione e incanto, dove ogni sera è un piccolo sogno ad occhi aperti.