Toceno, fine settimana con gli Alpini tra tradizione, musica e convivialità

Toceno si prepara a celebrare, nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 luglio, l’annuale Festa degli Alpini, appuntamento organizzato dal gruppo alpino. Due giorni ricchi di eventi, convivialità e memoria, tra tradizioni popolari, buon cibo, musica e momenti solenni in ricordo dei Caduti.

Sabato 12 luglio l’apertura ufficiale è prevista per le 11 con l’attivazione del punto ristoro al chiosco della sede alpina, in località Promezzo. Nel pomeriggio, dalle 16, spazio alla merenda alpina e a una sfida di tiro alla carabina laser, aperta a tutti. Dalle 19, cena con trippa e prodotti nostrani, seguita da una serata danzante animata da “Gianni e la sua fisarmonica”.

Domenica 13 luglio il programma si apre alle 10 con il ritrovo in piazza della chiesa, seguito alle 10.15 dal Vermouth d’onore, poi l’alzabandiera e la sfilata per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Malesco. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa da don Paolo Montagnini, e a seguire, alle 11.45, la posa della corona d’alloro in onore ai Caduti.

Il momento conviviale riprenderà alle 13 a Promezzo con il rancio alpino a base di polenta, grigliate, prodotti locali e servizio bar. Il pomeriggio sarà allietato dall’esibizione del Coro Motta Rossa di Magognino di Stresa, e dalle 16 inizieranno i giochi popolari, tra cui tiro alla fune e una nuova sfida con carabina laser.

In chiusura, spazio alla tradizione con la corsa campestre memorial “Tartari Alberto”, seguita, dalle 19, da pastasciutta per tutti e dall’attesa estrazione della sottoscrizione a premi.