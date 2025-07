"Senti(Amo)ci": a Druogno la seconda edizione del Festival Cantastorie

Un mese di eventi tra arte, musica, spettacoli, cinema e inclusione: il borgo di Druogno celebra la diversità con il tema “Cantastorie Speciali” e un ricco programma per tutte le età. Nel mese di luglio 2025, il Comune di Druogno ospita la seconda edizione del Festival Cantastorie, intitolata “Senti(Amo)ci”, un’iniziativa culturale promossa dalla cooperativa sociale Sfera in collaborazione con la Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il festival nasce con l’obiettivo di dare voce a tutti, contrastando disuguaglianze e disparità attraverso l’arte in tutte le sue forme: mostre, spettacoli teatrali, concerti, cineforum, laboratori, letture e poesia.

Il tema centrale di quest’anno, “Cantastorie Speciali”, è un invito a guardare oltre le differenze, valorizzando le unicità individuali e promuovendo una cultura dell’inclusione, con particolare attenzione alla disabilità vissuta non come limite, ma come opportunità. Gli eventi si svolgeranno principalmente al Centro Culturale San Giulio, cuore pulsante del festival, e vedranno protagonisti artisti, bambini, famiglie e professionisti, uniti nel raccontare storie che emozionano e fanno riflettere.

Programma degli eventi

Sabato 12 luglio

Ore 18.00 – Inaugurazione della mostra “Ooltre” con aperitivo al buio. La mostra sarà visitabile fino al 2 agosto nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì (15:00-18:00) e sabato (10:00-12:00).

Ore 21.00 – "Oltre il buio", progetto cinematografico educativo a cura dell’Associazione Cinealpi, regia di Enrico Pietrobon.

Domenica 13 luglio

Ore 21.00 – Concerto Candle Light con il duo “MarkYle”, voce e chitarra, immerso nella luce suggestiva di un mare di candele.

Ingresso: 10 euro, prenotazione consigliata.

Martedì 15 luglio

Ore 21.00 – Caccia al buio, una caccia al tesoro per famiglie tra le opere di Giancarlo Sangregorio.

Costo: 5 euro a famiglia con gadget in omaggio, prenotazione obbligatoria.

Martedì 22 luglio

Ore 21.00 – "#BeHappy... in Lis": performance in Lingua dei Segni Italiana a cura dei bambini del centro estivo Happy Druogno, frutto di un laboratorio sull’inclusione e la comunicazione non verbale.

Martedì 29 luglio

Ore 21.00 – "Luce", spettacolo di Compagnia dell’Ozio. Un’ora di reading e riflessione sull’unicità di ogni essere umano, tra talento, carisma e inclusione.