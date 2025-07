"Da quasi trent’anni alla politica del Vco manca coraggio"

“Prendiamo atto con favore della chiarezza emersa nella recente commissione regionale sanità, dove sindaci e operatori del settore hanno espresso compattamente la propria posizione a favore della realizzazione di un nuovo ospedale unico per il Verbano Cusio Ossola”. Così interviene in una nota Luigi Songa, esponente indipendente, che da anni segue da vicino il dibattito sanitario nel Vco.

Songa rivendica la propria storica posizione favorevole alla costruzione di una struttura ospedaliera nuova e unica, definendola una scelta di “organizzazione, praticità e risposta all’utenza”. Ma, al contempo, punta il dito contro una politica che, a suo dire, da quasi trent’anni manca di coraggio. “Troppo spesso – sottolinea – il dibattito è stato ostaggio di polemiche strumentali ed elettorali, senza affrontare i veri nodi strutturali della sanità territoriale”.

Secondo l’esponente indipendente, prima ancora del nuovo ospedale, ci sono priorità urgenti da risolvere. “L’emergenza-urgenza è il primo tema: oggi abbiamo un numero insufficiente di ambulanze medicalizzate per un territorio così ampio e complesso come il nostro. È necessario un potenziamento reale del servizio”.

Altro punto critico è il sistema dell’elisoccorso, che secondo Songa “deve essere rafforzato per garantire interventi efficaci su tutto il territorio montano, che resta spesso scoperto o servito con ritardi non accettabili”.

Non manca un richiamo alla situazione dei pronto soccorso attuali, che definisce “sovrautilizzati e inadeguati, tanto da non poterli realisticamente chiamare Dea”. Una pressione insostenibile, aggiunge, che ricade sul personale sanitario, già in grave difficoltà.

Infine, l’appello è per un serio investimento sulle case della salute, strumenti fondamentali per gestire i codici bianchi e verdi oggi riversati sui pronto soccorso, contribuendo a congestionarli.

“Serve finalmente – conclude Luigi Songa – una politica capace di pianificare, con visione e coraggio. Il Vco aspetta risposte concrete da troppo tempo e da troppe coalizioni diverse: è ora che qualcuno se ne assuma la responsabilità”.