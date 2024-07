È in programma per sabato 13 luglio la tradizionale “Partita del cuore”, organizzata dagli Amici del pallone della Valle Antrona. L’evento, in memoria di Daniele, ha inizio alle 15.00 al campo sportivo di Viganella. Alle 16.00, poi, il match maschile, alle 17.30 quello femminile.

Al termine delle partite, la consueta cena in compagnia con l’accompagnamento musicale di dj Viola.