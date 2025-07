A Villette si dipingono i sassi: via ai laboratori creativi per bambini e ragazzi

A Villette l’estate si colora di creatività con i laboratori artistici per bambini e ragazzi dai 6 anni, organizzati dalla Pro loco, dal Comune e dall’associazione Arte in Atelier. Un’occasione speciale per esprimere la fantasia e avvicinarsi all’arte in modo semplice e divertente.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 16 luglio, dalle 16 alle 18 presso le scuole di Villette, con il laboratorio “Pittura su sasso”: i partecipanti potranno dipingere animali sui sassi e trasformarli in piccoli quadri da portare a casa, unendo gioco, manualità e scoperta.

Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona, comprensivo di tutto il materiale necessario. I posti sono limitati, per garantire la qualità dell’esperienza e l’attenzione a ciascun partecipante. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Federica al numero 347 81551582.