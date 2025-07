Vagna celebra il Natale d'estate con la tradizionale festa “dul Bambin”

<article data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-2" dir="auto" class="text-token-text-primary w-full">

Torna anche quest’anno a Vagna, frazione di Domodossola, la sentita e suggestiva festa del Santissimo Nome di Gesù, meglio conosciuta come festa “dul Bambin”. L’edizione 2025 è in programma sabato 12 e domenica 13 luglio, con un ricco calendario di eventi religiosi e momenti di convivialità.

Il cuore della celebrazione sarà, come da tradizione, la solenne messa nella chiesa di San Brizio, seguita dalla processione con la statua di Gesù Bambino nel pomeriggio della domenica. Si tratta di un appuntamento molto partecipato dalla comunità, che affonda le radici in un’antica consuetudine religiosa legata alla Confraternita del Santissimo Nome di Gesù.

In origine, la festa si teneva nei primi giorni di gennaio, in linea con il calendario liturgico. Ma, secondo quanto ipotizzato dallo storico Tullio Bertamini, fu spostata alla seconda domenica di luglio per permettere la partecipazione anche agli emigrati, assenti durante l’inverno.

Il programma prende il via sabato 12 luglio alle 18.30 con l’apertura del punto ristoro: in menu merende con prodotti locali, taglieri di salumi e formaggi. La serata proseguirà alle 20.45 con il concerto del coro “La Rocca” di Arona, diretto da Mariangela Mascazzini, e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Domenica 13 luglio si riparte alle 9.30 con l’apertura del bar. Alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne, seguita dall’offerta dei ceri e dal tradizionale incanto delle offerte. Il pranzo sarà disponibile in due formule: dalle 11.30 alle 12.15 con asporto, oppure alle 12.30 sotto il tendone, con piatti tipici come pasta fredda, vitello in salsa, salumi, formaggi e la classica torta ossolana.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si terranno i vespri, la benedizione dei bambini e la processione con la statua del Bambin Gesù, accompagnata dalla sfilata delle donne del gruppo Arsciol con le tradizionali “cavagnette”. La giornata si chiuderà alle 17 con una merenda collettiva sotto il tendone e l’estrazione della lotteria.

</article>