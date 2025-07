Concerto a Riale per i 75 anni della Banda di Oira

Continuano le celebrazioni per i 75 anni dalla fondazione della Musica di Oira, e lo fanno in un luogo speciale e carico di suggestione. Domenica 13 luglio, alle ore 15, nella splendida cornice alpina della frazione Riale, in alta Formazza, si terrà un concerto che vedrà protagonisti tre corpi musicali uniti da passione e amicizia.

Sul prato a quota 1.730 metri si esibiranno infatti il Corpo Musicale di Formazza, diretto dalla maestra Milena Matli, e il Corpo Musicale di Crevoladossola insieme alla Musica di Oira, guidati dal maestro Luca Magnani. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella chiesa della frazione Chiesa.