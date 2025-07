Day hospital multidisciplinare al San Biagio: incontro tra il sindaco Pizzi e la direzione dell'Asl Vco

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel e il direttore sanitario Daniela Kozel, accompagnati dai responsabili dei servizi interessati, hanno incontrato nella giornata di giovedì 17 luglio il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi presso la sede dell’Asl ad Omegna. L’incontro è stato promosso a seguito della lettera inviata dal sindaco relativamente alla funzionalità del day hospital oncologico dell’ospedale San Biagio.

La direzione dell’Asl ha presentato al sindaco la situazione organizzativa e funzionale del day hospital multidisciplinare che comprende sia il Dh oncologico che il Dh medico. L’organizzazione multidisciplinare consente di efficientare la professionalità degli operatori nel rispetto della qualità dei servizi erogati.

La direzione sanitaria ospedaliera con i responsabili dei reparti, in collaborazione con il dipartimento delle patologie mediche in un’ottica di riorganizzazione ha valutato di ampliare l’area d’attesa per i pazienti e i caregiver utilizzando la sala al piano terreno della palazzina dov’è collocato il day hospital oncologico. Questa soluzione sarà attiva non appena saranno effettuati i lavori e l’installazione di nuovi strumenti tecnologici per supportare la gestione dell’attesa dei pazienti.

Al sindaco è stato comunicato che è in corso la valutazione per il trasferimento del day hospital oncologico insieme a quello medico nella palazzina H, ma questo richiede una verifica e dei lavori di adeguamento soprattutto per quanto riguarda la sostituzione di un ascensore.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di rendere i servizi sempre meglio accessibili e con particolare attenzione all’umanizzazione e per questo ha ringraziato l’azienda sanitaria per l’impegno che si è assunta nei confronti dei pazienti fragili. L’azienda sanitaria ha specificato al sindaco che nonostante le difficoltà strutturali e logistiche la qualità dei servizi, la cura e la sicurezza dei pazienti è sempre garantita grazie ad alti livelli di professionalità e impegno dei medici e del personale sanitario che si ringraziano per la loro dedizione.