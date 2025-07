A Mergozzo torna il giro podistico del lago

Lunedì 21 luglio, con partenza alle ore 20 da Piazza Cavour, tonra il Giro Podistico del Lago di Mergozzo. Organizzato da Dimensione Sport, con il sostegno del Comune. Il percorso si snoda lungo un anello di circa 7,5 chilometri, vario e affascinante. Dopo un primo tratto su asfalto pianeggiante, i partecipanti attraverseranno la spiaggia all’interno del Campeggio Continental – da sempre punto di riferimento per l’iniziativa – per poi immergersi nel suggestivo Sentiero Azzurro, che costeggia il lago tra scorci panoramici e tratti di sterrato immersi nella natura.

Le iscrizioni si raccoglieranno direttamente sul posto, a partire dalle 18.30. La partecipazione è aperta a tutti. Il presidente di Dimensione Sport, Gian Piero Sblendorio, ha rivolto un ringraziamento speciale ai cittadini di Mergozzo per la collaborazione e la comprensione, soprattutto in occasione delle temporanee modifiche alla viabilità necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 334 8418114 o visitare il sito ufficiale www.dimensione.net. L’invito è a partecipare, correre, camminare e – soprattutto – vivere la bellezza di Mergozzo sotto una luce nuova, quella della sera, tra sport e natura.