Torna a Santa Maria Maggiore la storica sfilata di biciclette decorate

Mercoledì 24 luglio la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno, in collaborazione con il luna park Sortino, organizza la storica sfilata di biciclette decorate seguendo i temi “Il mondo delle fiabe” e “I cartoni animati”.

Il ritrovo per le bici è previsto per le ore 15.30 in piazza Risorgimento, davanti alla Pro Loco.

Alle ore 15.45 la sfilata partirà in direzione luna park; all’arrivo premi per tutti, con un riconoscimento particolare per le tre biciclette più fantasiose.

L’iscrizione è obbligatoria entro le 18.00 di lunedì 22 luglio presso la Pro Loco o il luna park. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3492709661 o 3387190778.

Lunedì 22 luglio è in programma, inoltre, il laboratorio “Addobba la tua bicicletta” per imparare a preparare bellissime decorazioni per la sfilata.

In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata.