Autostrada A26, chiusure notturne in diversi tratti tra Arona e Baveno

Autostrade per l’Italia ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura in orario notturno di alcuni tratti dell’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri.

In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, dal km 189.9 al km 181.4, in direzione Genova dalle 22.00 del 30 luglio alle 6.00 del 31 luglio. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo libero di Baveno e dopo aver percorso la SS 33 potrà rientrare in autostrada tramite lo svincolo libero di Carpugnino. I mezzi pesanti potranno invece rientrare alla stazione di Arona.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra Arona e Baveno, dal km 165.5 al km 189.9, in direzione Gravellona dalle 22.00 del 31 luglio e le 6.00 del 1° agosto. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona ed eventualmente rientrare allo svincolo libero di Baveno dopo aver percorso la SS 33.

Infine, è previste la chiusura della stazione di Baveno in entrata verso Gravellona Toce, dalle 22.00 del 28 luglio alle 6.00 del 29 luglio. In alternativa sarà possibile utilizzare le entrate degli svincoli liberi di Verbania o Gravellona Toce.