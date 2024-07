Premia, incendio sul tetto di un edificio del Comune

I vigili del fuoco del Comando di Verbania sono stati impegnati nel primo pomeriggio di oggi per un incendio di un tetto nel comune di Premia in località Piazza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con in supporto l'autobotte e i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno che hanno contenuto le fiamme e arginate limitandone la propagazione.

Danni parziali alla copertura del tetto in materiale bituminoso. Nello stabile, di proprietà comunale, all'arrivo dei vigili del fuoco erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Non si hanno notizie di persone ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Premia.