Promozione e Prima Categoria, stabiliti gli accoppiamenti delle Coppe

Sono stati deliberati gli accoppiamenti della Coppa Italia Dilettanti categoria Promozione e della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Per quanto riguarda la Promozione, la prima fase della Coppa sarà a carattere regionale e vedrà in campo le 64 compagini piemontesi in gare di andata e ritorno a eliminazione diretta. Si sfideranno le due squadre ossolane, Juve Domo e Ornavassese, mentre l’Omegna affronterà la Dufour Varallo e il Feriolo sarà impegnato contro l’Arona in una sorta di derby del Lago Maggiore.

Le gare della prima fase si disputeranno domenica 1 settembre e giovedì 12 settembre.

In Prima Categoria invece la prima fase vedrà le 69 squadre partecipanti inserite in 19 triangolari e 3 quadrangolari, gironi all’italiana con sfide di andata e ritorno. Sono due i triangolari che vedranno all’opera le nostre squadre: il girone 1 è tutto ossolano, con Vogogna, Varzese e Virtus Villa, mentre nel girone 2 si sfideranno Cannobiese, Fondotoce e Gravellona San Pietro, reduce dall’ottimo cammino in Coppa dell’anno scorso.

La prima gara dei triangolari si disputerà domenica 1 settembre, tutte le altre partite si giocheranno in infrasettimanale, di giovedì (12 settembre, 26 settembre, 10 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre).