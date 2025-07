Riposizionato il monumento ai caduti di Druogno FOTO

Nuova sede per il Monumento ai Caduti di Druogno: nei giorni scorsi, in occasione della festa del Gruppo Alpini del paese, si è svolta l'inaugurazione della rinnovata collocazione dell'opera che fino a qualche mese fa era situata nell'area adiacente la chiesa parrocchiale. L'evento, alla presenza del sindaco di Druogno Marco Zanoletti, del presidente della provincia del Vco Alessandro Lana e dei rappresentanti dei comuni vigezzini, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno voluto così rendere omaggio alle vittime di guerra.

Il trasferimento dell'opera, a cura della geometra Silvia Mazzetti, è stato progettato per essere un luogo di memoria e ricordo, un simbolo di gratitudine verso coloro che hanno dato la vita per la libertà e la pace: “Nel '68 era stato eretto un monumento, su commissione di Pietro Caretti in memoria del figlio Mario Caretti, posto a pochi metri dalla targa che recita i nomi dei caduti delle due grandi guerre sulla facciata della chiesa. Per dare lo stesso importante valore ad entrambe le opere nei momenti di commemorazione ufficiali, come amministrazione abbiamo deciso di spostare il monumento ai piedi della targa commemorativa. Con il benestare della soprintendenza, ne abbiamo recuperato tutti i componenti e materiali per preservarne l'integrità storica e strutturale dando così nuovo valore a questo spazio. Ringrazio gli eredi di Pietro Caretti che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo intervento”, ha commentato il primo cittadino Marco Zanoletti. “Il comune proseguirà nelle operazioni di miglioria della piazza: dove prima sorgeva il monumento sarà realizzato un parco giochi per i bambini e per i ragazzi un po' più grandi”, ha concluso il sindaco. Al termine della santa messa in ricordo degli Alpini “andati avanti”, il monumento è stato poi benedetto dal parroco di Druogno don Paolo Montagnini. La cerimonia si è conclusa con la deposizione della corona d'alloro da parte del Gruppo Alpini.