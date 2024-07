In consiglio la deroga per il mantenimento della scuola di Calice

Come già preannunciato è stata rimandata la discussione in consiglio comunale sul ridimensionamento scolastico a Domodossola.

In tema di scuole è stata invece votata ieri sera, all'unanimità, la deroga, essendo Domodossola zona montana, per il mantenimento della scuola di Calice. “In più quest'anno - ha spiegato l'assessore all'istruzione Daniele Folino - è prevista la seconda sezione della scuola materna”. ''Siamo favorevoli – ha detto il consigliere del Pd Ettore Ventrella – la scuola di Calice è la dimostrazione delle potenzialità di crescita che ci sono nelle scuole di Domodossola”. Sulla stessa linea anche l'intervento di Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia.

Approvata sempre all'unanimità, dopo una pausa di sospensione del consiglio, la Convenzione tra il Comune di Domodossola e la Fondazione Dignitatis Personae che gestisce la scuola materna in via Mattarella e quella della Cappuccina. A chiedere la sospensione è stato Ettore Ventrella. Il consiglio ha poi votato all'unanimità l'ordine del giorno con gli emendamenti proposti dal Pd, uno ha previsto lo stralcio della parte in cui si specificava che il contributo di 12 mila euro per tre anni, sei per ciascuna delle due scuole, era in funzione della disponibilità finanziaria, questo per dare certezza sull'entità del contributo. L'altro emendamento era per la costituzione all'interno della convenzione di una commissione composta dall'assessore alla cultura, dal gestore delle scuole, da un funzionario, due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati questi ultimi dal sindaco, e da due rappresentanti dei genitori.

La proposta del gruppo consiliare del Pd sulla razionalizzazione degli istituti scolastici cittadini sarà discussa settembre. Il Pd suggerisce per l'anno scolastico 2025 -2026 l'istituzione di due istituti comprensivi anziché uno da 1600 alunni: l'istituto comprensivo Milani con 811 alunni, che oltre agli attuali plessi avrebbe anche le scuole di Trontano e Masera, la materna Collodi e le ex medie Ungaretti. Il Floreanini avrebbe le ex media Giovanni XXIII, le Kenendy e la materna Fernandez, con 781 alunni.