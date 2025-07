A Domodossola vietato giocare a pallone in strada: multe fino a 102 euro

A Domodossola non è consentito giocare a pallone in strada, nelle piazze o nei parcheggi. Lo ricorda il Corpo di Polizia Locale, che sottolinea come questo comportamento, apparentemente innocuo, rappresenti in realtà una violazione del Codice della Strada, con possibili conseguenze per la sicurezza e sanzioni economiche.

L’articolo 190, commi 9 e 10 del Codice della Strada vieta infatti l’uso improprio delle aree pubbliche destinate alla circolazione, prevedendo sanzioni amministrative da 26 a 102 euro per chi contravviene alla norma. In caso di pagamento entro cinque giorni, la multa è ridotta a 18,20 euro.

Il divieto si fonda sulla necessità di tutelare gli utenti vulnerabili della strada – come pedoni, ciclisti e motociclisti – da potenziali pericoli. E se l’infrazione è commessa da un minorenne, a risponderne sono direttamente i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

L’accertamento delle violazioni può essere effettuato dalla Polizia Locale, contattabile al numero 0324 492233 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.20), oppure da qualsiasi altro corpo di Polizia presente sul territorio tramite il numero unico 112.