Ultimo appuntamento con il cinema in biblioteca con “Boyhood”

Si conclude venerdì 25 luglio la rassegna cinematografica “Un altro sguardo. Il cinema in biblioteca”, organizzata presso la biblioteca Contini di Domodossola dall’assessorato alle politiche giovanili. L’ultimo appuntamento, in programma alle 21.00, prevede la proiezione del film “Boyhood” del regista statunitense Richard Linklater.

Un film di formazione che racconta la storia di una famiglia attraverso gli occhi del figlio Mason, seguendolo dall’infanzia fino all’ingresso all’età adulta, per offrire uno sguardo autentico sulla crescita e sull’evoluzione delle relazioni familiari. La lavorazione del film è durata dodici anni, dal 2002 al 2014, coinvolgendo la stessa troupe e lo stesso cast: assistiamo così alla trasformazione psicologica e fisica dei personaggi parallelamente a quella degli attori stessi.

Così Linklater ha spiegato questo esperimento cinematografico: "L’idea iniziale era di fare un film sulle imposizioni della fanciullezza, dall’essere tenuto così a lungo all’interno del sistema scolastico al dover vivere in casa con i genitori, tutte cose che non fanno assaporare in pieno l’avventura di essere bambini prima e adolescenti poi. Il progetto era questo, da sviluppare nella maniera più ampia possibile. Mi sono lasciato prendere un po’ la mano, sono sempre stato affascinato dagli studi a lungo termine".

Nel cast Ethan Hawke, Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Tamara Jolaine, Nick Krause. Con tre premi - miglior film drammatico, miglior regista e migliore attrice non protagonista alla Arquette - "Boyhood" ha dominato i Gloden Globe nel 2015.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.