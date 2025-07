L'opera protagonista a Tones Teatro Natura: in scena "Madama Butterfly"

Nuovo appuntamento, sabato 26 luglio alle 21.30, a Tones Teatro Natura, il suggestivo teatro di pietra di Oira di Crevoladossola. In scena una nuova produzione immersiva di uno dei grandi classici dell’opera: “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.

Grazie a oltre 100 metri di proiezioni panoramiche su 270°, lo spettatore sarà completamente avvolto dalla scena, vivendo la tragica vicenda di Cio-Cio-San in un’esperienza multisensoriale tra opera lirica e installazione digitale. Una visione scenica potente e poetica, che intreccia arte visiva e natura, tecnologia e lirica, trasformando l’antica cava in un teatro del sogno grazie alla collaborazione tra Renato Bonajuto, che ha firmato la regia di Madama Butterfly nei principali teatri italiani, e Maddalena Calderoni, soprano e direttrice artistica della Fondazione Tones on the Stones, che ha curato il progetto Tones Teatro Natura e ne conosce ogni peculiarità. Si tratta quindi di una produzione “sartoriale” che esalta la fusione tra arte e ambiente e valorizza la potenza emotiva della partitura pucciniana.

Nel cast, i protagonisti sono Vittoria Yeo (soprano) nei panni di Cio-Cio-San alias Madama Butterfly e il tenore Diego Cavazzin nel ruolo di B.F. Pinkerton. In scena anche Sofio Janelidze (Suzuki), Antonino Giacobbe (Sharpless), Nicolas Resinelli (Goro), Davide Procaccini (zio Bonzo), Michael Zeni (principe Yamadori). Ad accompagnare i solisti, orchestra e coro di Tones on the Stones, diretti da Massimo Fiocchi Malaspina.