Casa De Rodis, le opere della Collezione Poscio in mostra per celebrare il decennale

Nel 2025 le mostre di Collezione Poscio a Casa De Rodis, in piazza Mercato a Domodossola, compiono dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo, sarà allestita in autunno la mostra “10 anni a Casa De Rodis”, che sarà visitabile dal 20 settembre all’11 gennaio 2026 e sarà dedicata alla storia espositiva, con dieci opere emblematiche della Collezione Poscio.

La mostra prevede un’anteprima estiva: tre opere si alterneranno, tra luglio e settembre, nella vetrina di Casa De Rodis, con l’accompagnamento di un approfondimento realizzato dalla curatrice della mostra Elena Pontiggia. Fino la 3 agosto sarà esposto “Il mio studio” di Carlo Fornara. Sarà poi la volta di “In villa a Careggi” di Telemaco Signorini dal 4 al 24 agosto; infine, “I fidanzatini” di Ottone Rosai dal 25 agosto al 14 settembre.