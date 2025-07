Riparte la rassegna "Musica d'estate"

Si è aperta nei giorni scorsi, con il tradizionale concerto nella chiesa di San Quirico, la rassegna “Musica d’estate” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, che si concluderà nel mese di settembre. Tanti i prossimi appuntamenti in programma: domenica 27 luglio alle 21.15 nel cortile dei Sodales del Sacro Monte Calvario va in scena “Orfeo a lume di candela”, cantate francesi barocche sul mito di Orfeo con l’ensemble barocco Les arches du Roi composto da Alessandro Tonietti (controtenore), Stefano Maffioletti (tenore) e Mario Tahtouh (basso). In caso di pioggia ci si sposta in sala Bozzetti.

Domenica 3 agosto “Vivaldi a Craveggia”, concerto della corale di Calice, accompagnata dall’orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e dalle soliste Tea Irene Galli (soprano) e Candice Carmalt (alto). Nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo di Craveggia l’ensemble esegue musica sacra e il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi. Dirige Anselmo Quartagno.

Si prosegue mercoledì 20 agosto alle 21.00 con il concerto di San Bartolomeo, in occasione della patronale di Villadossola, nell’omonima chiesa, con il convivio rinascimentale e la camerata strumentale di San Quirico, con musiche per coro a cappella e con strumenti dal XVI al XX secolo. Dirige Manfred Nesti.

Infine, sabato 6 settembre alle 21.00 nel santuario della Madonna delle Grazie del Sacro Monte Calvario il concerto dell’ensemble vocale NovHarmony.

La rassegna “Musica d’estate” è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco ente filantropico, della Fondazione Crt e del comune di Craveggia, con il patrocinio della città di Domodossola e della città di Villadossola e in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, la Pro Loco di Domodossola e le parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.