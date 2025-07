Consiglio comunale a Crevoladossola: si parla di comunità energetiche rinnovabili

Si parlerà di energie rinnovabili nel consiglio comunale convocato per martedì 29 luglio alle 21.00 a Crevoladossola. In tutto sette i punti all’ordine del giorno che saranno affrontati.

Tra questi l'approvazione dello statuto per l’approvazione di una Comunità Energetica Rinnovabile sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è forse il punto più rilevante della seduta. INoltre all'ordine delgiorno una variazione di bilancio e la verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027 nonché la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la presentazione del documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028.

È poi in programma la nomina del revisore dei conti per il triennio 2025-2028 ed infine si parlerà dell’approvazione del testo definitivo dello statuto e della convenzione dell’ente per l’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara”. Infine, l’approvazione della variante parziale al vigente Prgc e contestuale esclusione dalla Vas.