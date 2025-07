“Sblocchiamo subito i fondi per i piccoli Comuni, servono risorse nella prossima manovra”

Sono passati anni dall’approvazione della legge 158/2017 sui piccoli Comuni, ma molti degli interventi previsti rischiano di rimanere lettera morta senza un’immediata azione da parte dello Stato. A lanciare l’allarme è Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani), che chiede con forza lo sblocco urgente dei 144 progetti già finanziati e l’attivazione di ulteriori risorse.

“È urgente – afferma Bussone – che i Ministeri dell’Interno, del Sud e della Protezione Civile, in accordo con il Dipartimento Casa Italia, diano il via libera ai 144 progetti già coperti dai 160 milioni di euro stanziati nel 2018 e poi nel 2020. La graduatoria è stata completata un anno fa, dopo la presentazione di 2.638 progetti da parte di 3.359 Comuni. Purtroppo, circa un migliaio di proposte è stato escluso, ma è evidente che serve una nuova iniezione di fondi per far scorrere le graduatorie e valorizzare le idee già messe in campo dai territori”.

Secondo il presidente Uncem, la legge sui piccoli Comuni rappresenta ancora una grande occasione in buona parte inattuata, che potrebbe offrire nuovi servizi, opportunità di crescita e sviluppo per i centri minori italiani, spesso in prima linea nella difesa del territorio e della coesione sociale.

“L’istanza di Uncem è chiara: inserire nuove risorse nella legge di bilancio 2026, affinché quella visione politica e amministrativa non resti incompiuta. Confidiamo – conclude Bussone – che Parlamento e Governo sappiano accogliere questa richiesta, nell’interesse concreto dei paesi che fanno il Paese”.