Il Cai Macugnaga inaugura il bivacco Rossotti-Pirazzi all’Alpe Caspisana

Sabato 26 luglio, il Cai Macugnaga all’Alpe Caspisana di Fuori (1910 metri), inaugurerà il nuovo bivacco Francesco Rossotti- Vincenzo Pirazzi.

La salita, in autonomia, potrà essere effettuata da Staffa o Isella, passando per il Lago delle Fate e ha una durata di tre ore, altrimenti è prevista anche la possibilità di salita in elicottero (previa prenotazione organizzata da privati). L’altitudine della partenza (Isella) è di 1202 metri, quella di arrivo di 1910 metri, mentre il dislivello è di 708 metri. Difficoltà E media.

Il ritrovo al bivacco è previsto alle ore 11, perché alle 11.30 sarà celebrata la S. Messa da don Pietro Rossotti, sacerdote della Fraternità S. Carlo Borromeo, alla quale seguirà la cerimonia d’inaugurazione e il pranzo al sacco in compagnia.

In caso di maltempo l’inaugurazione è rinviata a data da destinarsi. Per informazioni 3483576274 (Eugenio Rossotti).