Domobianca aperto tutti i giorni fino a fine agosto

Da sabato 26 luglio e fino a fine agosto Domobianca rimarrà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con tutti suoi impianti, servizi e le attrazioni.

"Chiuderemo le attività esterne solo in caso di maltempo - spiega Federico Sciagata, direttore di Domobianca - per il resto apriamo tutti i giorni, quindi Parco Avventura, impianti di risalita, bikepark. Già attivit tutti i ristori, compresa la baita Motti anche con le camere. Abbiamo anche aggiunto qualche attrazione nuova, soprattutto per i bambini, come i gonfiabili alla partenza degli impianti, la pista dei ciambelloni, i giochi per i bambini. Alla Baita Monti abbiamo allestito una pista per le biglie in legno molto bella di quasi cinquanta metri e abbiamo messo un gonfiabile nuovo molto grande che è una sorta di percorso a ostacoli".

Insomma tante attrazioni per divertisi e per accontentare tutti i gusti, ai quali si aggiunge la possibilità di fare passeggiate, trekking, pranzi e aperitivi. Tanti anche gli eventi che animeranno il mese di agosto: sabato 2 agosto in programma la cicloscalata Domodossola - alpe Lusentino con partenza alle 16 e poi, dalle 20, l'evento Stelle e telescopi con l'osservatorio Galilei che metterà a disposizione i propri telescopi, e naturalmente apericena e musica.

Domenica 3 agosto si svolgerà il Valle degli Orti Fast, gara di motocross, mentre l'8 agosto il Giir d'Andoss con ritrovo e ritiro pettorali proprio a Domobianca. Sabato 9 agosto poi escursione al Monucco e yoga all'alba, il 10 agosto appuntamento con la falconeria e il giorno di Ferragosto con la tradizionale grigliatona. Il 17 agosto torna Lusevino, mentre il 24 agosto il torneo di beach volley. Infine il 31 agosto raduno delle vespe in Ossola.