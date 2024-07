La Polizia di Stato assume 1.306 nuovi agenti

È stato ufficialmente pubblicato il concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, come stabilito dal decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024.

Le candidature per il concorso possono essere presentate online dalle ore 00:00 del 24 luglio 2024 fino alle ore 23:59 del 22 agosto 2024.

Per partecipare, i candidati devono consultare la pagina dedicata al concorso sul sito ufficiale della Polizia di Stato, dove sono disponibili tutte le informazioni riguardanti i requisiti necessari e le modalità di partecipazione.