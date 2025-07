Record di partecipazione per il 17esimo "Trofeo del Donatore"

Record di partecipanti per la 17esima edizione del “Trofeo del Donatore”, andato in scena lunedì 28 luglio. Ben 180 atleti ai nastri di partenza, tra bambini e adulti, per la corsa non competitiva organizzata dall’Atletica Avis Ossolana nell’ambito della Festa del Donatore di Gabi Valle.

Un percorso di 6 chilometri sulle alture di Calice e dintorni, che in campo maschile ha visto il trionfo del giovane Leonardo Zanoli con il tempo di 26’30”, davanti al fratello Valentino Zanoli, vincitore della scorsa edizione, giunto al traguardo in 27’10”. Entrambi portacolori della Sport Project Vco, così come il terzo classificato, Mattia Scrimaglia, col tempo di 28’08”. Quarto posto per Simone Romeo, quinto Ennio Frassetti.

Nella gara femminile il primo gradino del podio è andato a Elisa Mariani della Gs Genzianella, che ha tagliato il traguardo col tempo di 35’01”. Dietro di lei Marilena Fall della Sport Project Vco con il tempo di 35’29” e Fabiana Matli con 36’04”. Quarto posto per Laura Manzetto, quinta Elena Morella.

Confermato anche il premio per il gruppo più numeroso, che per il terzo anno di fila è andato alla Asd Caddese, mentre il premio per il primo donatore e la prima donatrice Avis sono andati a Maurizio Vittoni e Stefania Margaroli.

Per quanto riguarda il minigiro dedicato ai più piccoli, sono stati premiati i primi classificati di ogni categoria: per il gruppo 0-8 anni, Matilde Pozzi e Giacomo Zanoli, per la categoria 9-10 anni trionfo per Matilde Pozzi, Giacomo Zanoli e Martino Aleotti; infine per la categoria 11-12 anni il premio è andato a Lucrezia Cameroni e Edoardo Piziali.

Gli organizzatori desiderano ringraziare calorosamente tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Il prossimo appuntamento con l’Atletica Avis Ossolana sarà la decima edizione del Trail del Calvario, che si correrà il 5 ottobre a Domodossola, le cui iscrizioni partiranno dal 5 agosto. Info sul sito www.traildelcalvario.com.