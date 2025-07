Sport Project VCO trionfi e podi nei Campionati Italiani di trail e corsa in montagna

Sport Project VCO continua a scrivere pagine importanti nel panorama del trail e della corsa in montagna, mettendo a segno risultati straordinari in alcune delle gare più prestigiose del calendario nazionale. A brillare in questo fine settimana è stato Riccardo Montani, che ha conquistato la vittoria assoluta nella 80 km della Trans d’Havet, gara valida come Campionato Italiano di trail lungo. Una prestazione maiuscola che conferma Montani tra i protagonisti indiscussi della disciplina a livello nazionale. Nella stessa competizione, al femminile, Federica Zuccollo ha centrato un ottimo quarto posto, a coronamento di una prova generosa su un tracciato tecnico e selettivo.

Le soddisfazioni tricolori non si fermano qui. Al Giir di Mont Uphill 2025, valido come Campionato Italiano di corsa in montagna a cronometro in salita, Stefano Perardi si è laureato Campione Italiano Junior. Alle sue spalle, terzo posto e bronzo per un eccellente Pietro Ruga, che rafforza la presenza di Sport Project VCO sul podio. Nella top ten della categoria junior figurano ben quattro atleti della squadra ossolana: oltre a Perardi e Ruga, Christian Suini ha chiuso in sesta posizione e Filippo Piumarta in nona, a testimonianza di una generazione di giovani in costante crescita. Tra le donne, sempre al Giir di Mont, Benedetta Broggi ha centrato uno splendido terzo posto, portando a casa la medaglia di bronzo tricolore, mentre Roberto Giacomotti ha chiuso come quinto italiano tra gli uomini, confermando la sua competitività anche ai massimi livelli.

Da segnalare anche l’ennesima impresa di Giulia Saggin, che ha dominato la Valmalenco Ultra Trail, vincendo la classifica femminile con una prova autoritaria e di grande maturità atletica. Nel 2K Vertikal di Courmayeur, invece, Marcello Ugazio ha conquistato la vittoria assoluta, aggiungendo un altro successo di prestigio al suo palmarès e ribadendo la sua forza nelle gare esplosive in salita.

Infine, domenica si è disputata la Val Brevettola Sky Race, su un tracciato di altissimo livello tecnico e agonistico. Protagonista assoluto Damiano Lenzi, che ha chiuso secondo, pur migliorando il precedente record del percorso. Un tempo eccezionale che, tuttavia, non è bastato a battere l’autore del nuovo primato, già detentore del record e vincitore dell’edizione 2025. In campo femminile, ottimo secondo posto per Sara Locatelli, capace di tenere testa a una concorrenza agguerrita e portare un altro risultato di valore al team.

Per Sport Project VCO si tratta di un fine settimana memorabile, che conferma la qualità del lavoro svolto e la determinazione di un gruppo che continua a distinguersi con passione e ambizione, portando in alto i colori ossolani nel panorama nazionale e internazionale.