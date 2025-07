Craveggia, Tommaso Franzosi e Monica Moia dominano la Sfadiàa

Record di iscrizioni per la decima edizione de “La Sfadiàa – Trofeo Graziano Bonzani” che sabato 26 luglio si è corsa lungo il tracciato più panoramico della Valle Vigezzo, da Craveggia sino alla Piana di Vigezzo e cima Trubbio e ritorno per il percorso da 19 km e da Craveggia fino alla Colma e ritorno per quello da 11 km. Molto partecipato anche il Minigiro da 3,5 km lungo l’abitato di Craveggia sino a Toceno e ritorno.

Per la corsa di 19 km competitiva, vincitore assoluto e Trofeo Graziano Bonzani è appannaggio di Tommaso Franzosi di Gs Fulgor Prato Sesia con il tempo di 1.44.45; secondo Matteo Fodrini di Sport Project Vco con il tempo di 1.48.07, terzo Matteo Ferrari di Altitude Skyrunning Team con il tempo di 1.56.06. Con il tempo di 2.27.18 prima tra le donne Monica Moia della Gs Bognanco, seconda la compagna di squadra Alessandra Betteo con il tempo di 2.29.17, terza Laura Manzetto di Utlo Events con il tempo di 2.50.24.

Premiati dall’avvocato Patrizia Testore, presidente della Società Operaia Valle Vigezzo, ente attento e vicino alle attività in valle e da sempre amico de La Sfadiàa, il primo vigezzino Alessandro Sardella e la prima vigezzina Simona Cerutti.

La 11 km è stata vinta da Lorenzo Cappini di Sport Project Vco con il tempo di 55.02, secondo Ermes Biselli con il tempo di 57.52 di Asd Cairasca, terzo Stefano Salati con il tempo di 59.04. Con il tempo di 1.05.31, prima donna è stata la francese Amelie Adam della Società Haute Bretagne Athletique, seconda Stefania Margaroli dell’Atletica Avis Ossolana con il tempo di 1.18.06, terza Manuela Margaroli dell’Atletica Ossola Vigezzo con il tempo di 1.19.01. Premiati sempre dall’avvocato Patrizia Testore, il primo vigezzino, ed anche vincitore della 11 km Lorenzo Cappini e la prima vigezzina Stefania Margaroli.

Tanti sono stati i piccoli e futuri atleti di domani, premiati dal quinto posto per la partecipazione al Minigiro. La classifica maschile ha visto sul podio Alex Guerra, Graziano Ramoni (Atletica Ossolana Vigezzo), Leonardo Zanni (Atletica Ossolana Vigezzo), Simone Oggioni e Nicolò Baranzetti (Atletica Ossolana Vigezzo). La classifica femminile ha visto sul podio Raffaella Zanni (Atletica Ossolana Vigezzo), Letizia Airoli (Riccardi Academy), Martina Beni, Alessia Pasini e Matilde Muntoni (Atletica Ossolana Vigezzo)