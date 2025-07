Pregliese ripescata in Seconda Categoria e pronta a ripartire

La notizia attesa è finalmente arrivata: la Pregliese è stata ripescata in Seconda Categoria. Dopo l’ottimo percorso in Terza, culminato con i playoff ma senza la promozione diretta, la società gialloverde può ora festeggiare il salto di categoria. La conferma è arrivata sabato scorso con la pubblicazione della graduatoria: gli ossolani erano quarti su scala regionale e rientrano dunque tra le 11 squadre ripescate.

"Siamo molto contenti, è la giusta ricompensa per la stagione che abbiamo disputato", ha commentato il direttore sportivo Mattia Tanzarella, che ha anche annunciato la chiusura – salvo colpi last minute – del mercato estivo, con nuovi innesti a rafforzare la rosa, tra cui Simone Margaroli, Alessandro Scesa, Andrea Motetta, Tommaso Vanini e Gabriele Tosi.

Le partite casalinghe si giocheranno al Curotti di Domodossola, con fischio d’inizio alle ore 17.30. - "Il Curotti è un bel campo e ci darà una spinta in più. Il nostro primo obiettivo - conclude Tanzarella - è la salvezza, 20-22 punti, ma poi vedremo: lo spirito è quello di giocare ogni partita per vincere. Ringraziamo Marco Longo Dorni per questa opportunità.

Tra i motivi di interesse della stagione, spicca già all’orizzonte il derby con la Crevolese, una sfida cittadina che promette entusiasmo e che darà ulteriore interesse ad un campionato che si preannuncia combattuto e ricco di sfide con altre squadre del territorio. L'inizio del campionato è previsto per domenica 21 settembre.